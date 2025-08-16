Axios: разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами продлился 1,5 часа
Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы рассказать им о саммите с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
15 августа на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Она продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой саммита было урегулирование конфликта на Украине. После переговоров президенты России и США вышли к прессе с заявлениями. Затем Трамп досрочно вылетел в Вашингтон, Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске и направился в Россию. Зеленский не присутствовал на саммите.
После встречи Трамп заявил, что с российской делегацией было обсуждено и согласовано много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках Зеленского. В Белом доме сообщили, что американский лидер провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины и беседует с коллегами по НАТО.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского еще не затрагивалась. По его словам, когда будут окончательно подведены итоги переговоров российского и американского лидеров, будет приниматься дальнейшее решение об организации их новой двусторонней встречи.