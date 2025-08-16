Сенатор Грэм допустил остановку конфликта на Украине до Рождества
Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что конфликт России и Украины может завершиться до Рождества при условии встречи лидеров трех стран. Об этом он написал в X.
«Если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что этот конфликт закончится задолго до Рождества», – заявил Грэм.
Если же такая встреча не состоится, указал сенатор, то Трамп «может серьезно повлиять на Путина».
Путин и Трамп 15 августа завершили первый с июня 2021 г. саммит лидеров двух стран. В ходе совместной пресс-конференции оба заявили о согласовании некоторых позиций по двусторонним отношениям и украинскому конфликту, но не углубились в детали.
В ходе интервью для телеканала Fox News американский лидер подчеркнул, что «сейчас» перспективы переговорного процесса зависят от самой Украины и что он не видит пока необходимости во введении новых санкций в отношении России. Он также в очередной раз намекнул на возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского. Украинский лидер сообщил, что проведет встречу с президентом США в Вашингтоне 18 августа и обсудит с ним детали прекращения огня. Он также поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ.