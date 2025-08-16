Сенатор Грэм допустил остановку конфликта на Украине до Рождества

В ходе интервью для телеканала Fox News американский лидер подчеркнул, что «сейчас» перспективы переговорного процесса зависят от самой Украины и что он не видит пока необходимости во введении новых санкций в отношении России. Он также в очередной раз намекнул на возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского. Украинский лидер сообщил, что проведет встречу с президентом США в Вашингтоне 18 августа и обсудит с ним детали прекращения огня. Он также поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ.