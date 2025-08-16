ТАСС: послы ЕС проводят экстренную встречу по итогам саммита РФ – США
Послы 27 стран – членов Евросоюза (ЕС) в Брюсселе собрались на экстренную встречу для обсуждения итогов саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Собеседник агентства уточнил, что страны собираются согласовать позиции и сделать собственное заявление в контексте переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, в Брюсселе и национальных столицах государств ЕС мало кто спал в ожидании итогов саммита на Аляске и последующего звонка Трампа.
15 августа Путин и Трамп встретились на Аляске. Их переговоры продлились 2 часа 45 минут. Главной темой саммита было урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске прошла очень хорошо. Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на саммите.
После встречи президенты США и Украины провели телефонный разговор. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились лидеры европейских стран. Трамп проинформировал Зеленского о встрече с Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня между Россией и Украиной.