Мелони сообщила о возможности достичь соглашения по Украине
Достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему сложно, но наконец-то возможно. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Мелони подчеркнула, что решающим моментом остается обеспечение безопасности Украины для предотвращения новых конфликтов. По ее словам, на встрече с Путиным Трамп озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. Это позволило бы стране воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, в том числе США.
15 августа Путин и Трамп встретились на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Их переговоры продлились 2 часа 45 минут. Главной темой саммита было урегулирование российско-украинского кризиса. На пресс-конференции после встречи Путин заявил о готовности Москвы работать над вопросом обеспечения безопасности Киева. Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на саммите.
По итогам саммита президенты США и Украины провели телефонный разговор. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились европейские лидеры. Трамп проинформировал Зеленского о встрече с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.