Мелони сообщила о возможности достичь соглашения по Украине

Мелони подчеркнула, что решающим моментом остается обеспечение безопасности Украины для предотвращения новых конфликтов. По ее словам, на встрече с Путиным Трамп озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. Это позволило бы стране воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, в том числе США.