Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу стран – партнеров по «коалиции желающих», на которой будут обсуждаться гарантии безопасности Украины. Об этом по итогам переговоров с европейскими лидерами Макрон сообщил в X.

Утром 16 августа, как напомнил Макрон, состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Обсуждение саммита РФ и США на Аляске продолжилось и в другом разговоре Макрона с европейскими коллегами.

В частности, стороны подтвердили готовность поддерживать Украину и оказывать давление на Россию до окончания боевых действий.

Как европейские лидеры отреагировали на саммит США и России на Аляске

Политика / Международные отношения

Политик подчеркнул также, что любой прочный мир должен сопровождаться «незыблемыми» гарантиями безопасности, и Макрон в этой связи приветствовал готовность Вашингтона внести свой вклад. Он пообещал, что будет работать над этим вместе с США и с партнерами по «коалиции желающих», с которыми «мы вскоре снова встретимся для достижения конкретного прогресса».

16 августа после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске был опубликован текст совместно заявления лидеров ЕС, Великобритании и глав Европейского совета и Еврокомиссии. В документе они приветствовали усилия Трампа по прекращению боев и достижению справедливого и прочного мира и заявили, что следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с участием Зеленского. В совместном заявлении также подчеркивается, что не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами, а Россия не может наложить вето на курс Украины в ЕС и НАТО. Страны ЕС продолжат ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры «для давления на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир».

