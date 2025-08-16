Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

16 августа после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске был опубликован текст совместно заявления лидеров ЕС, Великобритании и глав Европейского совета и Еврокомиссии. В документе они приветствовали усилия Трампа по прекращению боев и достижению справедливого и прочного мира и заявили, что следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с участием Зеленского. В совместном заявлении также подчеркивается, что не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами, а Россия не может наложить вето на курс Украины в ЕС и НАТО. Страны ЕС продолжат ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры «для давления на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир».