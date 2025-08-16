Токаев назвал исторической встречу Путина и Трампа на Аляске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске историческим. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Руслан Желдибай в Telegram-канале.
Токаев приветствовал встречу Путина и Трампа в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне. По его мнению, эти переговоры стали возможными благодаря политической воле президентов двух стран и их желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение боевых действий.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Их саммит продлился 2 часа 45 минут. Его главной темой было урегулирование российско-украинского кризиса. Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на переговорах.
По итогам саммита президенты США и Украины провели телефонный разговор. Позднее к беседе также присоединились европейские лидеры. Трамп проинформировал Зеленского о встрече с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.