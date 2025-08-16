Токаев назвал исторической встречу Путина и Трампа на Аляске

Токаев приветствовал встречу Путина и Трампа в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне. По его мнению, эти переговоры стали возможными благодаря политической воле президентов двух стран и их желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение боевых действий.