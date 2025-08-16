МИД Индии положительно оценил итоги встречи Трампа и Путина на Аляске
Индия приветствует прогресс, достигнутый в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил представитель МИДа республики Рандхир Джайсвал на своей странице в соцсети X.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мир хочет скорейшего прекращения российско-украинского кризиса. Индия призвала завершить конфликт исключительно с помощью дипломатии.
15 августа Путин и Трамп встретились на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине. После завершения саммита президент США объявил, что согласовал с делегацией России много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского.
Позднее Трамп и Зеленский созвонились. Сначала разговор велся один на один, потом к нему подключились европейские лидеры. Американский глава проинформировал украинского коллегу о саммите с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.