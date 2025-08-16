МИД Индии положительно оценил итоги встречи Трампа и Путина на Аляске

Позднее Трамп и Зеленский созвонились. Сначала разговор велся один на один, потом к нему подключились европейские лидеры. Американский глава проинформировал украинского коллегу о саммите с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.