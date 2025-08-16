FT: Путин на саммите с Трампом потребовал вывести ВСУ из ДНР
Президент России Владимир Путин во время саммита с президентом США Дональдом Трампом потребовал от Украины вывести своих военных из восточной части Донецкой народной республики (ДНР) и допустил заморозку остальной части линии фронта, если основные требования Москвы будут выполнены. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что в обмен на ДНР Путин пообещал заморозить линию фронта в южных областях, таких как Херсонская и Запорожская. По их словам, Трамп передал это послание президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам во время телефонного разговора.
15 августа Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. После завершения саммита американский глава объявил, что согласовал с российскими переговорщиками много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках Зеленского.
Позднее президенты США и Украины созвонились. Сначала разговор велся один на один, потом к нему подключились европейские лидеры. Трамп проинформировал Зеленского о саммите с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.