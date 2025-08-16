NYT: европейские лидеры приглашены на встречу Трампа с Зеленским
Европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме 18 августа, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.
На встрече с Зеленским Трамп поднимет вопрос о плане по прекращению конфликта Москвы и Киева путем признания новых регионов России. Он уже обсуждал его по телефону с европейскими лидерами после встречи с российским главой Владимиром Путиным, говорится в материале.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президент США заявил, что теперь решение по разрешению кризиса в руках Зеленского.
По итогам саммита Трамп и Зеленский созвонились. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились европейские лидеры. Разговор длился около 1,5 часов. Президент США проинформировал украинского коллегу о встрече с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.