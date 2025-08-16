Путин провел совещание в Кремле по итогам саммита на Аляске

Путин провел совещание в Кремле по итогам саммита на АляскеПрезидент России назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров, сообщил Кремль.
Российский лидер назвал свой визит в Соединенные Штаты своевременным и весьма полезным.
«Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе», – сказал Путин.
Разговор с президентом США Дональдом Трампом российский лидер назвал откровенным и содержательным, который приблизил стороны к нужным решениям.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президент США заявил, что согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского.