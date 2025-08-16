Путин назвал устранение первопричин украинского кризиса основой для урегулирования

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президент США заявил, что согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского.