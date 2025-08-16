Путин назвал устранение первопричин украинского кризиса основой для урегулирования
Устранение первопричин украинского кризиса должно быть положено в основу урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по итогам российско-американской встречи.
Российский лидер рассказал, что у него была возможность подробно поговорить с президентом США Дональдом Трампом о генезисе этого кризиса.
«Была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию», – сказал Путин в ходе совещания в Кремле.
Разговор с Трампом российский лидер назвал откровенным и содержательным, а свой визит в США – своевременным и весьма полезным.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президент США заявил, что согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского.