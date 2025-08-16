Газета
Политика

NYT: Путин потребовал восстановить статус русского языка на Украине

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с лидером США Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык снова станет официальным на Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

Путин также требует гарантии безопасности для православных церквей. Кроме того, он согласился, что Киеву будет обеспечена безопасность после урегулирования, но не в рамках НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что гарантии безопасности после окончания украинского конфликта должны быть предоставлены в равной степени и Киеву, и Москве. Он также высказал мнение, что встреча Путина и Трампа запустила процесс стандартизации отношений между Россией и Соединенными Штатами.

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Переговоры президентов продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После встречи президент США рассказал, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках украинского лидера.

