Эрдоган: Турция приветствует прошедший саммит на Аляске
Анкара приветствует прошедший саммит между РФ и США на Аляске, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в социальной сети Х.
По его словам, переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа «придали новый импульс» поискам пути к прекращению украинского кризиса. Он выразил надежду, что трехсторонняя встреча лидеров РФ и США с президентом Украины Владимиром Зеленским заложит основу для прочного мира.
Эрдоган подчеркнул, что Турция голова внести свой вклад в урегулирование конфликта.
Президент Турции уже заявлял, что Анкара готова принять саммит лидеров по урегулированию конфликта России и Украины.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президент США заявил, что согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках Зеленского.