Мерц рассказал Зеленскому о правилах поведения в Белом доме
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что дал президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему следовало бы вести себя во время визита в Белый дом 18 августа. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.
«Мы обсудим это еще раз завтра во второй половине дня, мы обсудим и итоги встречи прошлой ночи [на Аляске] с так называемой «коалицией желающих», – сказал Мерц (цитата по «РИА Новости»).
16 августа президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу стран – партнеров по «коалиции желающих», на которой будут обсуждаться гарантии безопасности Украины.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него состоялись переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Ожидалось, что лидеры согласуют параметры рамочного соглашения по сделке об украинских ресурсах, а потом проведут совместную пресс-конференцию. Однако планы оказались сорваны, Зеленский и Трамп вступили в эмоциональную публичную перепалку, в результате чего украинский президент уехал из США ни с чем.