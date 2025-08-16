Мерц рассказал Зеленскому о правилах поведения в Белом доме

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него состоялись переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Ожидалось, что лидеры согласуют параметры рамочного соглашения по сделке об украинских ресурсах, а потом проведут совместную пресс-конференцию. Однако планы оказались сорваны, Зеленский и Трамп вступили в эмоциональную публичную перепалку, в результате чего украинский президент уехал из США ни с чем.