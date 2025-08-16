Полиция в Кишиневе силой разогнала акцию протеста
Полиция разогнала палаточный лагерь у железнодорожного вокзала в Кишиневе, применив силу к участникам акции, сообщают «РИА Новости». Правоохранители начали демонтировать палатки, где люди планировали провести мирную демонстрацию.
Первый замглавы исполкома Гагаузии Илья Узун на протестном митинге заявил, что полиция не должна разгонять мирную акцию протеста, поскольку ее участники не нарушили никаких законов, а пришли спокойно высказать свою точку зрения.
«Молдова должна быть единой! Только так мы сможем быть сильными, и только так нашу страну будут уважать», — сказал Узун, его слова приводит Telegram-канал «Первый в Молдове».
По информации канала, митингующие собрались на акцию в поддержку политзаключенных, после силового разгона они начали кричать сотрудникам полиции: «Позор».
5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Защита намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой. У членов оппозиционного политического блока «Победа» в Кишиневе и на севере Молдавии 7 августа проходили обыски по подозрению во вмешательстве в парламентские выборы.
До этого молдавские власти запретили ряду оппозиционных политических партий принимать участие в парламентских выборах в сентябре, что усилило протестные настроения в стране.