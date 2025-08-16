Полиция в Кишиневе силой разогнала акцию протеста

5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Защита намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой. У членов оппозиционного политического блока «Победа» в Кишиневе и на севере Молдавии 7 августа проходили обыски по подозрению во вмешательстве в парламентские выборы.