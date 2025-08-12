Газета
Главная / Политика /

Лидер молдавского блока «Победа» объявил о начале кампании неповиновения

Ведомости

Лидер молдавского блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор призвал своих сторонников начать кампанию гражданского неповиновения в стране в знак протеста против действий властей. Об этом он заявил в видеообращении.

В частности, он призвал граждан Молдавии не платить налоги в течение месяца, «не делайте ничего из того, что требует государство в целом».

«Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Минюст Молдавии обратился в суд для роспуска партии блока «Победа»

Политика / Международные новости

Кроме того, Шор призвал жителей страны принять участие в массовой акции протеста 16 августа в центре Кишинева. Он отметил, что численность полиции в стране составляет около 10 000 человек, тогда как население превышает 2 млн.

11 августа министерство юстиции Молдавии подало в Апелляционный суд иск о роспуске оппозиционного блока «Победа», куда входят партии «Возрождение», «Шанс», «Сила, или для спасения Молдовы» и «Победа». По данным минюста, эти политические объединения являются правопреемниками запрещенной в 2023 г. как неконституционной партии «Шор» и продолжают ее деятельность.

У членов оппозиционного политического блока «Победа» в Кишиневе и на севере Молдавии 7 августа проходили обыски по подозрению во вмешательстве в парламентские выборы.

