Лидер молдавского блока «Победа» объявил о начале кампании неповиновения

11 августа министерство юстиции Молдавии подало в Апелляционный суд иск о роспуске оппозиционного блока «Победа», куда входят партии «Возрождение», «Шанс», «Сила, или для спасения Молдовы» и «Победа». По данным минюста, эти политические объединения являются правопреемниками запрещенной в 2023 г. как неконституционной партии «Шор» и продолжают ее деятельность.