Глава МИД Венгрии призвал не срывать урегулирование конфликта на Украине

15 августа президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на саммите. После встречи Трамп рассказал, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины.