Главная / Политика /

Глава МИД Венгрии призвал не срывать урегулирование конфликта на Украине

Ведомости

Процесс урегулирования украинского конфликта, который вышел на новый уровень после саммита на Аляске, не должен быть сорван странами Запада, как это было со стамбульскими соглашениями 2022 г. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр подчеркнул, что Венгрия надеется на то, что саммит между Россией и США на Аляске приведет к миру на Украине. Вместе с тем он высказал опасения, что Западная Европа может саботировать урегулирование кризиса.

15 августа президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на саммите. После встречи Трамп рассказал, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что тема проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского еще не затрагивалась. По его словам, когда будут окончательно подведены итоги переговоров российского и американского лидеров, будет приниматься дальнейшее решение об организации их нового двустороннего саммита.

Зеленский 18 августа планирует совершить визит в Вашингтон для того, чтобы обсудить итоги саммита на Аляске с Трампом.

