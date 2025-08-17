Дмитриев заявил о панике среди союзников Украины в Европе
Европейские и британские сторонники конфликта на Украине находятся в панике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
18 августа ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, который до этого на Аляске провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После саммита президент США заявил, что теперь решение по разрешению украинского кризиса в руках Зеленского.
Дмитриев в своей публикации в Telegram-канале сослался на статьи Politico и Bild – издания узнали о планах отправить на переговоры с Трампом европейских лидеров. Они опасаются, как писала Politico, что после саммита США и РФ на Аляске президент Украины не получит «такого же дружелюбного отношения», и принимают меры, чтобы повысить шансы Киева. Собеседники издания сообщили о планах отправить вместе с Зеленским в Вашингтон как минимум одного из «любимых собеседников Трампа», президента Финляндии Александра Стубба. В Европе предполагают, что он может помочь предотвратить любые обострения между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить ЕС в дальнейшие переговоры. По словам еще одного источника, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также может посетить Вашингтон.
Газета Bild со ссылкой на правительственные источники сообщила, что в Вашингтон могут поехать президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По данным издания, правительства трех стран намерены 17 августа скоординировать свои действия и решить, поедут ли они в США и кто именно, но для этого требуется официальное приглашение от США.