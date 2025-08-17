WSJ: Украина может лишиться территорий или вовсе потерять суверенитет
После саммита России и США на Аляске просматриваются два вероятных варианта завершения российского-украинского конфликта: Киев может потерять часть своей территории, сохраниться как суверенное государство, или страна лишится и земель, и суверенитета. О таких сценариях пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Оборона Украины ограничивает Россию «незначительными успехами» на поле боя, а надежды Киева на полное изгнание российской армии рухнули, указывает издание. Такая ситуация, по мнению WSJ, оставляет два возможных варианта завершения боев.
«Наилучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, будет ограничение России тем, что ее войска уже занимают, что эквивалентно примерно одной пятой части территории Украины <...> Но главный вопрос заключается в том, что будет с остальными 80% территории Украины», – говорится в статье.
WSJ в этой связи напоминает о «коалиции желающих» – стран, которые могут разместить часть своих войск на Украине в качестве дополнительного сдерживающего фактора против РФ. В Европе надеются, что США присоединятся к гарантиям безопасности Украины, а в последние дни их воодушевляет «очевидная открытость Трампа к этому». По мнению газеты, такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 г., в результате которой полуостров оказался разделенным. Южная Корея с тех пор находилась под защитой, «не в последнюю очередь благодаря американским войскам», говорится в статье.
Второй сценарий – «раздел с подчинением» – предполагает, что Украина после потери части территории не сможет противостоять «третьему российскому вторжению», и эта угроза может вынудить Киев согласиться на требования Москвы, которые включают в себя смену режима, сокращение численности войск и тд. Такой исход, как пишет WSJ, превратил бы «уцелевший осколок Украины в российский протекторат», и это было бы равносильно капитуляции Киева.