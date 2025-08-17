WSJ: Украина может лишиться территорий или вовсе потерять суверенитет

WSJ в этой связи напоминает о «коалиции желающих» – стран, которые могут разместить часть своих войск на Украине в качестве дополнительного сдерживающего фактора против РФ. В Европе надеются, что США присоединятся к гарантиям безопасности Украины, а в последние дни их воодушевляет «очевидная открытость Трампа к этому». По мнению газеты, такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 г., в результате которой полуостров оказался разделенным. Южная Корея с тех пор находилась под защитой, «не в последнюю очередь благодаря американским войскам», говорится в статье.