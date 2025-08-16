На Украине назвали позицию Трампа по урегулированию ударом в спину

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. По итогам саммита Трамп и Зеленский созвонились. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились европейские лидеры. Разговор длился примерно 1,5 часа. Президент США проинформировал украинского коллегу о встрече с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.