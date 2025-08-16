Газета
Главная / Политика /

На Украине назвали позицию Трампа по урегулированию ударом в спину

Ведомости

Позиция президента США Дональда Трампа по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске оказалась ударом в спину для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Путин потребовал от Украины вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы заключить мирное соглашение. Он сказал Трампу, что может заморозить остальную часть фронта, если основные требования будут выполнены, рассказали источники FT. По их информации, президент США согласился с позицией своего российского коллеги.

«Это удар в спину», — заявил высокопоставленный украинский чиновник, говоря о смене позиции Трампа, который до этого угрожал России новыми санкциями. «Он просто хочет быстрой сделки», — сказал другой украинский чиновник.

Reuters: Зеленский отклонил предложение передать России Донбасс в обмен на мир

Политика / Международные отношения

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Александр Мережко назвал итоги саммита Трампа и Путина «ужасными». «Похоже, что Трамп объединился с Путиным, и они оба могут принудить нас принять мирный договор, что фактически означает капитуляцию Украины», — сказал он.

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. По итогам саммита Трамп и Зеленский созвонились. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились европейские лидеры. Разговор длился примерно 1,5 часа. Президент США проинформировал украинского коллегу о встрече с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.

Читайте также:«Тогда в следующий раз в Москве»
