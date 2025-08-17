ВС России поразили на Украине места хранения ракет «Сапсан» и склады БПЛА

ВС России поразили на Украине места хранения ракет «Сапсан» и склады БПЛАТакже были сбиты 300 дронов самолетного типа
Вооруженные силы России поразили в ходе спецоперации на Украине места хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, а также склады боеприпасов и беспилотников дальнего действия. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Российские военнослужащие также ударили по пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 142-х районах. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией и ударными БПЛА. Были задействованы также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Кроме того, за последние сутки силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 300 дронов самолетного типа.
ФСБ ранее сообщила о совместной операции с Минобороны, в ходе которой на Украине были в июле поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан». Оружие было необходимо ВСУ для того, чтобы атаковать более дальние регионы РФ. Всего было поражено четыре завода: по два в Днепропетровской и Сумской областях. По данным ФСБ, после поражения производства дальнобойных ракет Украина получила колоссальный ущерб, превышающий операции Киева «Паутина» против РФ.