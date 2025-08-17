ВС России поразили на Украине места хранения ракет «Сапсан» и склады БПЛА

ФСБ ранее сообщила о совместной операции с Минобороны, в ходе которой на Украине были в июле поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан». Оружие было необходимо ВСУ для того, чтобы атаковать более дальние регионы РФ. Всего было поражено четыре завода: по два в Днепропетровской и Сумской областях. По данным ФСБ, после поражения производства дальнобойных ракет Украина получила колоссальный ущерб, превышающий операции Киева «Паутина» против РФ.