ФСБ: ущерб Украины от уничтожения «Сапсанов» несопоставим с операцией «Паутина»

14 августа сообщалось, что Минобороны совместно с ФСБ России провели операцию по уничтожению производств ракет «Сапсан», которое было организовано с разрешения НАТО и с помощью немецкого финансирования. Оружие было необходимо ВСУ для того, чтобы атаковать более дальние регионы РФ. Всего было поражено четыре завода: по два в Днепропетровской и Сумской областях.