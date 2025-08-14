Газета
Главная / Политика /

ФСБ: ущерб Украины от уничтожения «Сапсанов» несопоставим с операцией «Паутина»

Минобороны совместно с ФСБ России провели операцию по ликвидации производств ракет
Ведомости

После поражения производства дальнобойных ракет «Сапсан», которые могли бы угрожать России атаками вглубь страны, Украина получила колоссальный ущерб, превышающий последствия операции киевского режима «Паутина» против РФ, передает ТАСС со ссылкой на материалы ФСБ.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции «Паутина», – подчеркнуто в заявлении.

14 августа сообщалось, что Минобороны совместно с ФСБ России провели операцию по уничтожению производств ракет «Сапсан», которое было организовано с разрешения НАТО и с помощью немецкого финансирования. Оружие было необходимо ВСУ для того, чтобы атаковать более дальние регионы РФ. Всего было поражено четыре завода: по два в Днепропетровской и Сумской областях.

Кроме того, атакованы российской армией были также системы противовоздушной обороны (ПВО) иностранного производства, в том числе четыре установки комплекса Patriot, а также радиолокационная станция из США AN/MPQ-65.

1 июня Украина провела операцию «Паутина». Тогда беспилотники нанесли удары по аэродромам базирования стратегической авиации России в разных ее частях. Впервые это затронуло Сибирь. FPV-дроны атаковали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Информации о жертвах среди военных и гражданского персонала не поступало.

