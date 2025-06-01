Атака БПЛА на военные аэродромы и обрушение мостов под Брянском и Курском. Главное

Атака БПЛА на военные аэродромы и обрушение мостов под Брянском и Курском. ГлавноеМинобороны сообщило об атаке на объекты в пяти регионах
Сегодня беспилотники практически одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. Минобороны подтвердило атаку аэродромов и сообщило, что в трех из пяти регионов нападения были полностью отражены. Кроме того, ночью в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов, в результате которых с рельсов сошли поезда.
Что сообщило Минобороны
На фоне происшествий в приграничных регионах, на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.
FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.
В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Они были потушены.
Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Некоторые участники нападения задержаны.
Что сообщали региональные власти
Дроны были запущены с фуры.
Кобзев на фоне атаки попросил граждан не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО.
В Усольском районе введен режим повышенной готовности.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также сообщал об атаке беспилотников. Он также попросил жителей не делиться ни с кем видео и фото, где запечатлена работа ПВО.
Власти сообщили, что информация о взрывах в Североморске не соответствует действительности.
На фоне происшествий в приграничных регионах на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация под контролем и ударов по авиабазе в регионе допущено не было.
Обрушение моста под Брянском
Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области сошел с рельсов пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва. По данным РЖД, это произошло в 22:44 на перегоне Пильшино – Выгоничи. В поезде было 388 пассажиров. Причиной стало обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Погибли семь человек, 73 пострадали. В тяжелом состоянии после ЧП находятся трое пострадавших, в их числе младенец, сообщил Минздрав РФ. Принято решение об их эвакуации в Москву. Среди жертв был машинист локомотива. Госпитализированы девять работников поездной бригады, сообщили в РЖД.
В связи с трагедией в Брянской области с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. 2, 3 и 4 июня в регионе будут приспущены флаги, учреждениям культуры предложено отменить в эти дни все массовые мероприятия.
На месте происшествия работают два ремонтно-восстановительных поезда и две единицы инженерной техники. Специалисты демонтируют фрагменты моста и освобождают ж/д полотно. Губернатор говорил, что мост восстановлению не подлежит.
Близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб., сообщил губернатор. Люди, которые получили тяжелые травмы, получат по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб. В РЖД анонсировали компенсации семьям жертв в размере 2,2 млн руб.
РЖД сообщила, что актуальную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00. Социальный фонд России открыл горячую линию для оперативной поддержки пострадавших и семей погибших: 8-800-200-07-30.
Обрушение моста в Курской области
Через несколько часов после ЧП под Брянском авария произошла в Курской области. Там во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Часть поезда рухнула вниз на автодорогу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел около 3:00 1 июня на 48-м км трассы Тросна – Калиновка Железногорского района. Развернута работа по ликвидации последствий, создан региональный штаб ЧС, сообщил Хинштейн.
Пострадали трое сотрудников поездной бригады. У машиниста и двух его помощников переломы и ушибы. Власти заявили, что РЖД представит их к наградам.
Железнодорожное и автомобильное движение планируется восстановить в течение четырех суток, сообщил Хинштейн.