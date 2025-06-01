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Атака БПЛА на военные аэродромы и обрушение мостов под Брянском и Курском. Главное

Минобороны сообщило об атаке на объекты в пяти регионах
Полина Худякова
«РИА Новости»
«РИА Новости»

Сегодня беспилотники практически одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. Минобороны подтвердило атаку аэродромов и сообщило, что в трех из пяти регионов нападения были полностью отражены. Кроме того, ночью в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов, в результате которых с рельсов сошли поезда.

Что сообщило Минобороны

  • На фоне происшествий в приграничных регионах, на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.

  • FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

  • На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

  • В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Они были потушены.

  • Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

  • Некоторые участники нападения задержаны.

Что сообщали региональные власти

  • Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев днем сообщил, что беспилотники атаковали военную часть.

  • Дроны были запущены с фуры.

  • Кобзев на фоне атаки попросил граждан не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО.

  • В Усольском районе введен режим повышенной готовности.

  • Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также сообщал об атаке беспилотников. Он также попросил жителей не делиться ни с кем видео и фото, где запечатлена работа ПВО.

  • Власти сообщили, что информация о взрывах в Североморске не соответствует действительности.

  • На фоне происшествий в приграничных регионах на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.

  • Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация под контролем и ударов по авиабазе в регионе допущено не было.

Обрушение моста под Брянском

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области сошел с рельсов пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва. По данным РЖД, это произошло в 22:44 на перегоне Пильшино – Выгоничи. В поезде было 388 пассажиров. Причиной стало обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути, сообщил губернатор Александр Богомаз.

  • Погибли семь человек, 73 пострадали. В тяжелом состоянии после ЧП находятся трое пострадавших, в их числе младенец, сообщил Минздрав РФ. Принято решение об их эвакуации в Москву. Среди жертв был машинист локомотива. Госпитализированы девять работников поездной бригады, сообщили в РЖД.

  • В связи с трагедией в Брянской области с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. 2, 3 и 4 июня в регионе будут приспущены флаги, учреждениям культуры предложено отменить в эти дни все массовые мероприятия.

  • На месте происшествия работают два ремонтно-восстановительных поезда и две единицы инженерной техники. Специалисты демонтируют фрагменты моста и освобождают ж/д полотно. Губернатор говорил, что мост восстановлению не подлежит.

  • Близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб., сообщил губернатор. Люди, которые получили тяжелые травмы, получат по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб. В РЖД анонсировали компенсации семьям жертв в размере 2,2 млн руб.

  • РЖД сообщила, что актуальную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00. Социальный фонд России открыл горячую линию для оперативной поддержки пострадавших и семей погибших: 8-800-200-07-30.

Последствия ЧП на железной дороге в Брянской и Курской областях
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва. В результате аварии погибли семь человек. Позже об аналогичном происшествии на железной дороге в Курской области сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По данным Следственного комитета России, причиной падения мостов в обоих случаях стали их подрывы.
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В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва. В результате аварии погибли семь человек. Позже об аналогичном происшествии на железной дороге в Курской области сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По данным Следственного комитета России, причиной падения мостов в обоих случаях стали их подрывы. / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Обрушение моста в Курской области

Через несколько часов после ЧП под Брянском авария произошла в Курской области. Там во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Часть поезда рухнула вниз на автодорогу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

  • Инцидент произошел около 3:00 1 июня на 48-м км трассы Тросна – Калиновка Железногорского района. Развернута работа по ликвидации последствий, создан региональный штаб ЧС, сообщил Хинштейн. 

  • Пострадали трое сотрудников поездной бригады. У машиниста и двух его помощников переломы и ушибы. Власти заявили, что РЖД представит их к наградам.

  • Железнодорожное и автомобильное движение планируется восстановить в течение четырех суток, сообщил Хинштейн. 

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