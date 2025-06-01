Атака БПЛА на военные аэродромы и обрушение мостов под Брянском и Курском. Главное

Сегодня беспилотники практически одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. Минобороны подтвердило атаку аэродромов и сообщило, что в трех из пяти регионов нападения были полностью отражены. Кроме того, ночью в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов, в результате которых с рельсов сошли поезда.