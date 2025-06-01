В Брянской области со 2 по 4 июня объявлен траур
В связи с трагедией в Брянской области, где мост обрушился на пассажирский поезд, днями траура в регионе объявлены 2, 3 и 4 июня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Обрушение моста в Выгоничском районе произошло вечером 31 мая в результате подрыва. Мост рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов – Москва, погибли семь человек и еще 71 пострадал.
Богомаз уточнил, что на время траура на всей территории Брянской области будут приспущены флаги региона и муниципальных образований, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в эти дни предложено отменить все массовые мероприятия и трансляции развлекательных передач.
Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, добавил губернатор.
Богомаз до этого сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с трагедией. По данным Кремля, глава государства в течение всей ночи получал доклады о происшествии по линии ФСБ и МЧС.