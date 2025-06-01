Хинштейн: движение на месте обрушения моста должны восстановить за четыре дня
Железнодорожное и автомобильное движение планируют восстановить на месте ЧП в Курской области в течение четырех дней, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Такие сроки обозначают «и дорожники, и железнодорожники».
По данным врио главы области, на месте происшествия находятся силы МЧС, МВД, Росгвардии, транспортной прокуратуры и Следственного комитета РФ, сотрудники РЖД, дорожных служб. Уже ликвидирован пожар, возникший после крушения локомотива, поставлен на рельсы один из вагонов для дальнейших восстановительных работ, организован временный объезд для автомобилей.
В ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях обрушились мосты в результате подрывов. В Железногорском районе около 3:00 проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. После крушения пострадали машинист тепловоза и два его помощника. В Брянской области со 2 по 4 июня объявлен траур, число пострадавших достигло 71, погибли семеро. Среди погибших был машинист локомотива, пострадали также девять работников поездной бригады.