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Хинштейн: движение на месте обрушения моста должны восстановить за четыре дня

Ведомости

Железнодорожное и автомобильное движение планируют восстановить на месте ЧП в Курской области в течение четырех дней, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Такие сроки обозначают «и дорожники, и железнодорожники».

По данным врио главы области, на месте происшествия находятся силы МЧС, МВД, Росгвардии, транспортной прокуратуры и Следственного комитета РФ, сотрудники РЖД, дорожных служб. Уже ликвидирован пожар, возникший после крушения локомотива, поставлен на рельсы один из вагонов для дальнейших восстановительных работ, организован временный объезд для автомобилей.

В ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях обрушились мосты в результате подрывов. В Железногорском районе около 3:00 проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. После крушения пострадали машинист тепловоза и два его помощника. В Брянской области со 2 по 4 июня объявлен траур, число пострадавших достигло 71, погибли семеро. Среди погибших был машинист локомотива, пострадали также девять работников поездной бригады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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