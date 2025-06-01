Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 71
В результате обрушения моста в Брянской области, конструкции которого упали на пассажирский поезд № 86 Климов – Москва, пострадал 71 человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее было известно о 66 пострадавших и семи погибших. По данным Богомаза, сейчас 44 человека госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС. По данным властей, после происшествия планируется разобрать завалы, затем восстановить мост и поврежденную инфраструктуру.
Из-за обрушения автомобильного моста на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино, как стало известно ранее, вечером 31 мая сошел с рельсов поезд № 86. СК РФ сообщал, что обрушение конструкции произошло в результате подрыва.
В Курской области ночью 1 июня мост обрушился во время движения грузового локомотива, и часть поезда рухнула вниз на автодорогу.
Президенту России Владимиру Путину доложили о происшествиях в двух регионах, он в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС.