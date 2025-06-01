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Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 71

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В результате обрушения моста в Брянской области, конструкции которого упали на пассажирский поезд № 86 Климов – Москва, пострадал 71 человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.   

Ранее было известно о 66 пострадавших и семи погибших. По данным Богомаза, сейчас 44 человека госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС. По данным властей, после происшествия планируется  разобрать завалы, затем восстановить мост и поврежденную инфраструктуру. 

Из-за обрушения автомобильного моста на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино, как стало известно ранее, вечером 31 мая сошел с рельсов поезд № 86. СК РФ сообщал, что обрушение конструкции произошло в результате подрыва.

В РЖД уточнили, что среди погибших был машинист локомотива, пострадали также девять работников поездной бригады.

В Курской области ночью 1 июня мост обрушился во время движения грузового локомотива, и часть поезда рухнула вниз на автодорогу. 

Президенту России Владимиру Путину доложили о происшествиях в двух регионах, он в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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