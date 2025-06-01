Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 71

Ранее было известно о 66 пострадавших и семи погибших. По данным Богомаза, сейчас 44 человека госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС. По данным властей, после происшествия планируется разобрать завалы, затем восстановить мост и поврежденную инфраструктуру.