Зеленский ввел санкции против компании из России, Белоруссии и КНР

Зеленский ввел санкции против компании из России, Белоруссии и КНРВ перечень вошли 55 компаний и 39 физических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против «разработчиков БПЛА» в России, Белоруссии и Китае. В перечень вошли 39 физлиц и 55 компаний.
Глава государства подписал указ о новых санкциях, принятых решением Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО). В частности, как пишет со ссылкой на документ «РБК-Украина», под ограничения попали российские компании «Прагматик» и «Умные птицы», Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб» и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
Меры также введены против китайских Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development и Topscom Precision Industry.
Зеленский ранее в августе объявил о введении санкций против пяти компаний и 94 человек из ряда стран. Некоторые из рестрикций были направлены против капитанов российских судов. В списке физических лиц 83 из 94 являются гражданами РФ, остальные – из Бангладеш, Грузии, Индии, Ирана, КНР, Мьянмы и Пакистана. Среди юридических лиц указаны только российские компании, в том числе транспортная компания «Газпромнефть шиппинг».