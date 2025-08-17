Зеленский ввел санкции против компании из России, Белоруссии и КНР

Зеленский ранее в августе объявил о введении санкций против пяти компаний и 94 человек из ряда стран. Некоторые из рестрикций были направлены против капитанов российских судов. В списке физических лиц 83 из 94 являются гражданами РФ, остальные – из Бангладеш, Грузии, Индии, Ирана, КНР, Мьянмы и Пакистана. Среди юридических лиц указаны только российские компании, в том числе транспортная компания «Газпромнефть шиппинг».