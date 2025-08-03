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Зеленский ввел санкции против пяти компаний и 94 человек

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против пяти компаний и 94 человек из ряда стран. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

В своем Telegram-канале Зеленский рассказал, что были подготовлены три санкционных пакета, первый из них был применен 3 августа. Некоторые из рестрикций направлены против капитанов российских судов.

В списке физических лиц 83 из 94 являются гражданами РФ, остальные – из Бангладеша, Грузии, Индии, Ирана, КНР, Мьянмы и Пакистана. Среди юридических лиц указаны только российские компании, в том числе транспортная компания «Газпромнефть шиппинг».

В документе также содержится указ проинформировать органы Европейского союза и США о примененных санкциях и поднять вопрос о введении аналогичных мер.

27 июля Зеленский утвердил новые санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны республики. Он синхронизировал ограничения с 18-м пакетом санкций ЕС и ввел меры против компаний по добыче редкоземельных металлов. 

1 июля Германия приступила к проверке проходящих мимо танкеров в Балтийском море на наличие страхового покрытия от ущерба, связанного с разливами нефти. Мера направлена против так называемого «теневого флота».

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