Зеленский синхронизировал санкции против РФ с 18-м пакетом ЕС и ввел новые
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО). Он синхронизировал ограничения с 18-м пакетом санкций ЕС и ввел меры против компаний по добыче редкоземельных металлов.
Зеленский в своем Telegram-канале указал, что теперь 18 пакетов санкций Евросоюза, принятых против РФ за годы боевых действий, полностью синхронизированы и действуют в республике. В частности, меры введены против 53 физических и юридических лиц из России, Китая, Ирана и других стран. Вторым санкционным решением Зеленский назвал меры против «российского военного производства».
«Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников», – написал он.
Глава украинского государства добавил, что Киев ведет работу с целью принятия аналогичных санкций в юрисдикциях партнеров.
18 июля страны Евросоюза согласовали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Ограничения, принятые в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также устанавливают новый потолок цен на российскую нефть. Вслед за ЕС новые ограничения ввела и Великобритания.