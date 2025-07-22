Россия ответила на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза

Мера распространяется и на представителей евроструктур, госорганов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», а также занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства. Речь, в том числе, о тех, кто выступает за конфискацию госактивов РФ или использование прибыли от них в интересах киевского режима. Под ограничения подпадают ответственные за введение санкций против России и пытающихся навредить ее отношениям с другими странами. Кроме того, имеются в виду активисты и представители науки, «отличившиеся» своей русофобской риторикой, а также депутаты стран – членов ЕС и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.