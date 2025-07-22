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Россия ответила на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза

Москва расширила список представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в РФ
Ведомости

Россия существенно расширила список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза (ЕС) и ряда «встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств», которым запрещен въезд в страну. Мера принята в ответ на введение Советом ЕС 17-го и 18-го пакетов антироссийских санкций, говорится в сообщении МИД РФ.

«Антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка. Последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Под ограничения подпадут сотрудники силовых ведомств, организаций, граждане стран – членов ЕС и ряда других западных государств, ответственных за оказание Украине военной помощи и участвующих в организации поставок продукции двойного назначения в эту страну. Речь также о тех, кто ведет деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море.

Мера распространяется и на представителей евроструктур, госорганов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», а также занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства. Речь, в том числе, о тех, кто выступает за конфискацию госактивов РФ или использование прибыли от них в интересах киевского режима. Под ограничения подпадают ответственные за введение санкций против России и пытающихся навредить ее отношениям с другими странами. Кроме того, имеются в виду активисты и представители науки, «отличившиеся» своей русофобской риторикой, а также депутаты стран – членов ЕС и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.

18 июля послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России. В частности, рестрикции распространились на российскую нефть. ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена будет составлять $47,6 за баррель и станет автоматически корректироваться каждые полгода с возможностью внесения специальных изменений.

20 мая ЕС одобрил 17-й пакет антироссийских санкций, нацеленный на почти 200 судов.

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