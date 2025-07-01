ФРГ начала проверку танкеров в Балтийском море на предмет страхового покрытия
С 1 июля 2025 г. Германия приступила к проверке проходящих мимо танкеров в Балтийском море на наличие страхового покрытия от ущерба, связанного с разливами нефти. Мера направлена против так называемого «теневого флота», сообщается на сайте МИД ФРГ.
Особое внимание уделяется танкерам, движущимся на восток в районе Фемарн – судоходном участке, где уже были зафиксированы инциденты. По словам федерального министра транспорта Патрика Шнидера, новые запросы позволяют уточнить ситуацию с незастрахованными судами и при необходимости вводить санкции в сотрудничестве с партнерами по Балтийскому региону.
Глава МИД Германии Иоганн Вадефул подчеркнул, что речь идет о совместных действиях с партнерами в регионе, нацеленных на то, чтобы усилить давление на Россию.
Информация, получаемая от судоходных центров, будет проверяться Службой безопасности судов. При выявлении нарушений возможны дополнительные меры – от общеевропейского наблюдения до включения судов в санкционные списки в случае соответствия установленным критериям.
В январе заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия предпримет необходимые меры для защиты собственных интересов в Балтийском море от посягательств НАТО.