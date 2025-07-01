ФРГ начала проверку танкеров в Балтийском море на предмет страхового покрытия

Особое внимание уделяется танкерам, движущимся на восток в районе Фемарн – судоходном участке, где уже были зафиксированы инциденты. По словам федерального министра транспорта Патрика Шнидера, новые запросы позволяют уточнить ситуацию с незастрахованными судами и при необходимости вводить санкции в сотрудничестве с партнерами по Балтийскому региону.