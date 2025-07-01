Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ФРГ начала проверку танкеров в Балтийском море на предмет страхового покрытия

Ведомости

С 1 июля 2025 г. Германия приступила к проверке проходящих мимо танкеров в Балтийском море на наличие страхового покрытия от ущерба, связанного с разливами нефти. Мера направлена против так называемого «теневого флота», сообщается на сайте МИД ФРГ.

Особое внимание уделяется танкерам, движущимся на восток в районе Фемарн – судоходном участке, где уже были зафиксированы инциденты. По словам федерального министра транспорта Патрика Шнидера, новые запросы позволяют уточнить ситуацию с незастрахованными судами и при необходимости вводить санкции в сотрудничестве с партнерами по Балтийскому региону.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефул подчеркнул, что речь идет о совместных действиях с партнерами в регионе, нацеленных на то, чтобы усилить давление на Россию.

Информация, получаемая от судоходных центров, будет проверяться Службой безопасности судов. При выявлении нарушений возможны дополнительные меры – от общеевропейского наблюдения до включения судов в санкционные списки в случае соответствия установленным критериям.

В январе заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия предпримет необходимые меры для защиты собственных интересов в Балтийском море от посягательств НАТО.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных