Грушко: РФ не позволит превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО
Россия предпримет необходимые меры для защиты собственных интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия 24».
«Использование таких терминов, как "контроль", – это еще одно свидетельство мечтаний НАТО превратить Балтийское море во "внутреннее озеро", как они хлестко любят говорить на публике. Но этого не произойдет по многим причинам. И одна из главных, конечно, что этого не допустит Российская Федерация», – подчеркнул Грушко.
Замминистра заверил, что, отталкиваясь от шагов, которые будут предприниматься альянсом, Россия будет готова к ответным действиям, направленным на обеспечение безопасности страны. Он добавил, что из-за расширения НАТО через вступление Швеции и Финляндии российская сторона приняла решение о восстановлении Ленинградского и Московского военных округов и создании Карельского армейского корпуса.
18 января эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море. В Таллине бросили якорь два судна альянса. Эскадру возглавляет нидерландский фрегат «Тромп», на его борту находится вертолет. В группе также есть гидролокационное судно.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 14 января объявил о запуске операции по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры стран альянса. 30 декабря 2024 г. НАТО сообщило, что усилит присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука.