Грушко: РФ не позволит превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО

«Использование таких терминов, как "контроль", – это еще одно свидетельство мечтаний НАТО превратить Балтийское море во "внутреннее озеро", как они хлестко любят говорить на публике. Но этого не произойдет по многим причинам. И одна из главных, конечно, что этого не допустит Российская Федерация», – подчеркнул Грушко.