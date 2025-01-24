Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Грушко: РФ не позволит превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО

Ведомости

Россия предпримет необходимые меры для защиты собственных интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Использование таких терминов, как "контроль", – это еще одно свидетельство мечтаний НАТО превратить Балтийское море во "внутреннее озеро", как они хлестко любят говорить на публике. Но этого не произойдет по многим причинам. И одна из главных, конечно, что этого не допустит Российская Федерация», – подчеркнул Грушко.

Замминистра заверил, что, отталкиваясь от шагов, которые будут предприниматься альянсом, Россия будет готова к ответным действиям, направленным на обеспечение безопасности страны. Он добавил, что из-за расширения НАТО через вступление Швеции и Финляндии российская сторона приняла решение о восстановлении Ленинградского и Московского военных округов и создании Карельского армейского корпуса.

18 января эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море. В Таллине бросили якорь два судна альянса. Эскадру возглавляет нидерландский фрегат «Тромп», на его борту находится вертолет. В группе также есть гидролокационное судно.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 14 января объявил о запуске операции по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры стран альянса. 30 декабря 2024 г. НАТО сообщило, что усилит присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных