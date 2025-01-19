Западная разведка не нашла российский след в повреждении подводных кабелей в ЕС

Западная разведка не нашла российский след в повреждении подводных кабелей в ЕСПоследние аварии произошли в результате неудачного стечения обстоятельств, пишет WP
Разведслужбы США и европейских стран не выявили причастность России к поведению кабелей на дне Балтийского моря, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников американской и европейской разведки.
«До сих пор расследования с участием США и европейских служб безопасности не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы», – говорится в материале.
По заявлению собеседников издания, подводные кабели между европейскими странами были повреждены в связи с «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».
В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря финская телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией. 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».
В ноябре 2024 г. также стало известно о разрыве кабеля между Литвой и Швецией. В начале декабря произошел новый обрыв коммуникационного кабеля, проходящего между Швецией и Финляндией.
Западные политики заподозрили Москву в повреждении подводных кабелей. На фоне этого 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов. Днем 14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Миссия будет носить название «Балтийский караул» (Baltic Sentry).
Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что Запад обвиняет Россию в порче инфраструктуры в Балтийском море, чтобы «любыми средствами» ограничить экспорт российской нефти. Кроме того, по ее словам, Запад намерен ограничить международное судоходство на Балтике.