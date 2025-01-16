Захарова объяснила смысл обвинений Запада в повреждении инфраструктуры в Балтике

30 декабря 2024 г. НАТО объявило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент его повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти связывают этот танкер с Россией.