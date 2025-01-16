Захарова объяснила смысл обвинений Запада в повреждении инфраструктуры в Балтике
Запад обвиняет Россию в порче инфраструктуры в Балтийском море, чтобы «любыми средствами» ограничить экспорт российской нефти. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова. Трансляция проходит в официальном сообществе МИД России во «В контакте».
Кроме того, по ее словам, так Запад намерен и ограничить международное судоходство на Балтике. Как отметила Захарова, страны Запада заинтересованы только в подрыве глобальной энергетической безопасности. НАТО намеренно пользуется ситуацией, чтобы увеличить военный потенциал в Балтике.
30 декабря 2024 г. НАТО объявило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент его повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти связывают этот танкер с Россией.