Туск: НАТО будет искать решения для контроля судов за пределами своих вод
Страны НАТО будут искать решения для контроля судов на Балтийском море за пределами своих вод. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает TVP Info.
«Мы будем вместе работать над такими правовыми решениями, которые позволят контролировать суда за пределами территориальных вод», – сказал он. Туск при этом заявлял, что альянс не сможет контролировать «каждый квадратный метр» Балтийского моря.
Премьер отметил, что усиление военного контроля в Балтийском море является польской инициативой: «НАТО будет присутствовать в Балтийском море все более заметно».
Днем 14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Миссия будет носить название «Балтийский караул» (Baltic Sentry. – «Ведомости»).
30 декабря 2024 г. НАТО объявило о решении усилить свое присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент его повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти связывают этот танкер с Россией.