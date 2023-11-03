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МИД: закрытие Балтийского моря для РФ стало бы его закрытием для всех

Ведомости

Ограничение доступа России к Балтийскому морю означает его закрытие для всех, в НАТО осознают эти последствия. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

«Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Грушко подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО. По его мнению, подобные заявления делают «легковесные политики». 

Финская полиция: повредить Balticconnector могло судно под флагом Гонконга

20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией. Он уточнил, что не обсуждал этот вопрос с союзниками по НАТО, поскольку расследование инцидента еще не завершено.

В ответ в Кремле заявили, что Россия «не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода». В МИДе ранее отмечали, что закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, и предупреждали Запад о «серьезных последствиях» такого шага.

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