МИД: закрытие Балтийского моря для РФ стало бы его закрытием для всех
Ограничение доступа России к Балтийскому морю означает его закрытие для всех, в НАТО осознают эти последствия. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.
«Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», – сказал он (цитата по ТАСС).
Грушко подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО. По его мнению, подобные заявления делают «легковесные политики».
20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией. Он уточнил, что не обсуждал этот вопрос с союзниками по НАТО, поскольку расследование инцидента еще не завершено.
В ответ в Кремле заявили, что Россия «не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода». В МИДе ранее отмечали, что закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, и предупреждали Запад о «серьезных последствиях» такого шага.