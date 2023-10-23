МИД предупредил о последствиях в случае закрытия Балтийского моря для России
Закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права и иметь серьезные последствия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, и в особенности США, любят повторять на каждом углу. И в Брюсселе, и в других столицах стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага», – отметил Грушко (цитата по ТАСС).
По его словам, НАТО мечтает превратить море во «внутренне озеро» альянса. Грушко добавил, что этого не будет.
20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией. По его словам, это необходимо будет для защиты критической инфраструктуры. Президент не обсуждал этот вопрос с союзниками по НАТО, поскольку расследование инцидента еще не завершено, добавил Ринкевичс.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что это могло произойти из-за преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».
17 октября финская газета Iltalehti сообщила, что полиция Финляндии заинтересовалась российским контейнеровозом и сосредоточила внимание на его действиях. Помимо этого полиция также заинтересовалась китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, который проходил мимо Balticconnector в момент повреждения магистрали.
В «Росатоме» опровергли предположения о якобы причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к аварии. Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» заявления о том, что Москва причастна к инциденту на газопроводе. Глава государства отметил, что он даже не знал о существовании такого газопровода.