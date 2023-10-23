МИД предупредил о последствиях в случае закрытия Балтийского моря для России

20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией. По его словам, это необходимо будет для защиты критической инфраструктуры. Президент не обсуждал этот вопрос с союзниками по НАТО, поскольку расследование инцидента еще не завершено, добавил Ринкевичс.