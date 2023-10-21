В Совфеде оценили предложение Латвии о закрытии для России Балтийского моря
Властям Латвии следует учитывать возможности военно-морских сил страны, прежде чем выступать с предложениями о «перекрытии» для России Балтийского моря, заявил «РИА Новости» сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
«Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря», – сказал он.
По его словам, если Латвия рассчитывает на ВМС США, то «очень важно не перепутать Финский залив с Персидским».
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил о необходимости перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией. Ринкевичс уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался с союзниками по НАТО, поскольку расследование инцидента еще не завершено.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что это могло произойти из-за преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».
17 октября финская газета Iltalehti сообщила, что полиция Финляндии заинтересовалась российским контейнеровозом и сосредоточила внимание на его действиях. Помимо этого полиция также заинтересовалась китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, который проходил мимо Balticconnector в момент повреждения магистрали. В «Росатоме» опровергли предположения о якобы причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к аварии.
Президент России Владимир Путин прокомментировал произошедшее, назвав «чушью собачьей» заявления о том, что Москва причастна к инциденту на газопроводе. Глава государства отметил, что он даже не знал о существовании такого газопровода.