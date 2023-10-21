В Совфеде оценили предложение Латвии о закрытии для России Балтийского моря

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил о необходимости перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией. Ринкевичс уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался с союзниками по НАТО, поскольку расследование инцидента еще не завершено.