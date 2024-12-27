Финляндия задержала груз подозреваемого в повреждении подводного кабеля танкера

26 декабря финская телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывают с Россией. 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».