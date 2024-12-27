Финляндия задержала груз подозреваемого в повреждении подводного кабеля танкера
Таможенная служба Финляндии задержала груз танкера Eagle S, сообщили в финской полиции. Судно подозревается в повреждении подводного энергетического кабеля.
«Таможня изъяла топливо, которое было грузом судна, и продолжает предварительное расследование, связанное с возможным нарушением нормативных требований», – сказал руководитель службы таможенного контроля Ханну Синкконен.
Власти Финляндии 25 декабря получили от сетевой компании Fingrid информацию о возможном повреждении электрического кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения кабеля в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука.
По данным сервиса мониторинга морского движения Marinetraffic, судно Eagle S замедлило ход после выявления проблем в работе Estlink 2.
26 декабря финская телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывают с Россией. 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».