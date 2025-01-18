ERR: корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов.