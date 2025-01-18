ERR: корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
Военные корабли стран НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
В столице Эстонии Таллине бросили якорь два корабля НАТО. Эскадру возглавляет нидерландский фрегат «Тромп», на борту которого есть вертолет, который может вести наблюдение с моря. Кроме того, в группе есть гидролокационное судно, оно может следить за происходящем на дне моря.
«Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать», – уточнил коммодор ВМС Нидерландов Арьен Варнаар.
14 января генсек НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Миссия будет носить название Baltic Sentry. Польский премьер-министр Дональд Туск указал, что усиление военного контроля в Балтийском море было инициативой Польши.
30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов.