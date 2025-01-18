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ERR: корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

Ведомости

Военные корабли стран НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

В столице Эстонии Таллине бросили якорь два корабля НАТО. Эскадру возглавляет нидерландский фрегат «Тромп», на борту которого есть вертолет, который может вести наблюдение с моря. Кроме того, в группе есть гидролокационное судно, оно может следить за происходящем на дне моря.

«Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать», – уточнил коммодор ВМС Нидерландов Арьен Варнаар.

14 января генсек НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Миссия будет носить название Baltic Sentry. Польский премьер-министр Дональд Туск указал, что усиление военного контроля в Балтийском море было инициативой Польши.

30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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