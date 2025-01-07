НАТО направит свои корабли в Балтийское море для охраны объектов
НАТО направит 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов, передает финский портал телерадиовещания Yle со ссылкой на заявление альянса.
«НАТО направит корабли, несущие в настоящее время службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. В общей сложности их будет около 10, они останутся в море до апреля», – отмечает Yle.
Корабли разместят рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. При этом в сообщении альянса отмечается, что НАТО не может блокировать проходы других стран в международных водах согласно международному праву.
Помимо этого, в Финском заливе будут нести службу корабли из Финляндии и Эстонии.
30 декабря НАТО решило усилить свое присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии.
25 декабря 2024 г. власти Финляндии получили от сетевой компании Fingrid данные о возможном повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между республикой и Эстонией. В момент его повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Согласно сервису мониторинга морского движения Marinetraffic, судно заметно замедлило ход, когда в работе Estlink 2 были выявлены помехи.
26 декабря 2024 г. телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который якобы связывают с Россией. Полиция выясняет, имеет ли корабль отношение к отключению подачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией.