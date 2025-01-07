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НАТО направит свои корабли в Балтийское море для охраны объектов

Ведомости

НАТО направит 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов, передает финский портал телерадиовещания Yle со ссылкой на заявление альянса.

«НАТО направит корабли, несущие в настоящее время службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. В общей сложности их будет около 10, они останутся в море до апреля», – отмечает Yle.

Корабли разместят рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. При этом в сообщении альянса отмечается, что НАТО не может блокировать проходы других стран в международных водах согласно международному праву.

Помимо этого, в Финском заливе будут нести службу корабли из Финляндии и Эстонии.

30 декабря НАТО решило усилить свое присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии.

25 декабря 2024 г. власти Финляндии получили от сетевой компании Fingrid данные о возможном повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между республикой и Эстонией. В момент его повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Согласно сервису мониторинга морского движения Marinetraffic, судно заметно замедлило ход, когда в работе Estlink 2 были выявлены помехи.

26 декабря 2024 г. телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который якобы связывают с Россией. Полиция выясняет, имеет ли корабль отношение к отключению подачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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