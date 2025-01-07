НАТО направит свои корабли в Балтийское море для охраны объектов

25 декабря 2024 г. власти Финляндии получили от сетевой компании Fingrid данные о возможном повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между республикой и Эстонией. В момент его повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Согласно сервису мониторинга морского движения Marinetraffic, судно заметно замедлило ход, когда в работе Estlink 2 были выявлены помехи.