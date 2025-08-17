Fox News: Трамп поддерживает идею установления полного контроля РФ над Донбассом

Reuters до этого также писало, что Путин на саммите предложил Трампу заморозить большую часть линий фронта, если Киев выведет войска из ДНР. Кроме того, Трамп согласился с Путиным, что мирное соглашение нужно принять без предварительного прекращения огня. По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский отверг идею сдачи территорий в Донбассе. Ожидается, что он обговорит свою позицию еще раз во время личной встречи с президентом США в Вашингтоне 18 августа.