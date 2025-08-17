Fox News: Трамп поддерживает идею установления полного контроля РФ над Донбассом
Президент США Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс и заморозила линии фронта в других местах в обмен на соглашение с Украиной. Об этом Fox News заявил европейский дипломат.
После встречи с Путиным на Аляске Трамп, как пишет телеканал, сообщил европейским союзникам, что российский президент вновь заявил о своей заинтересованности установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями. При этом российский лидер, «по всей видимости, открыт для возможности выхода из тупика в Запорожье и Херсоне», а также заморозки линий фронта.
Reuters до этого также писало, что Путин на саммите предложил Трампу заморозить большую часть линий фронта, если Киев выведет войска из ДНР. Кроме того, Трамп согласился с Путиным, что мирное соглашение нужно принять без предварительного прекращения огня. По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский отверг идею сдачи территорий в Донбассе. Ожидается, что он обговорит свою позицию еще раз во время личной встречи с президентом США в Вашингтоне 18 августа.