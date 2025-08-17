Путин и Токаев обсудили встречу с Трампом на Аляске

Путин и Токаев обсудили встречу с Трампом на АляскеПрезидент Казахстана назвал прошедший саммит «прорывным мероприятием»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщили в представительстве казахстанского лидера.
«Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме», – говорится в сообщении.
Токаев считает саммит на Аляске «прорывным мероприятием» в плане укрепления международных позиций Москвы и взаимопонимания на мировой арене. Президент Казахстана также отметил «умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение».
По заявлению представительства президента, Путин проинформировал о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров. Подробности этих аспектов в сообщении не приводятся. Токаев также выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.
Днем 17 августа состоялись переговоры Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По заявлению Telegram-канала «Пул первого», лидеры обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске.
По итогам российско-американских переговоров 15 августа достичь сделки не удалось, сообщал Трамп. Несмотря на это, в Вашингтоне положительно оценили прошедшую встречу.