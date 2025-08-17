Газета
Главная / Политика /

Путин и Токаев обсудили встречу с Трампом на Аляске

Президент Казахстана назвал прошедший саммит «прорывным мероприятием»
Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщили в представительстве казахстанского лидера.

«Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме», – говорится в сообщении.

Токаев считает саммит на Аляске «прорывным мероприятием» в плане укрепления международных позиций Москвы и взаимопонимания на мировой арене. Президент Казахстана также отметил «умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение».

Яркие кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске
Президенты России и США сумели наладить «очень хороший, деловой и доверительный контакт», заявил Владимир Путин по итогам встречи на Аляске. «Сегодня мы достигли существенного прогресса», – подтвердил американский лидер.
1  / 11

Президенты России и США сумели наладить «очень хороший, деловой и доверительный контакт», заявил Владимир Путин по итогам встречи на Аляске. «Сегодня мы достигли существенного прогресса», – подтвердил американский лидер. / Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

По заявлению представительства президента, Путин проинформировал о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров. Подробности этих аспектов в сообщении не приводятся. Токаев также выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.

Днем 17 августа состоялись переговоры Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По заявлению Telegram-канала «Пул первого», лидеры обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске.

По итогам российско-американских переговоров 15 августа достичь сделки не удалось, сообщал Трамп. Несмотря на это, в Вашингтоне положительно оценили прошедшую встречу.

