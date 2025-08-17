Вучич пообещал «неожиданные решения» по восстановлению порядка в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов в республике пообещал принять меры в течение ближайших «трех-четырех дней», будет использовано все, чтобы навести порядок. Слова главы государства приводит Novosti.
Вучич выступил с видеообращением к нации после четырех дней «бесчинств», связанных с блокадой и нападениями на объекты, полицию и граждан, пишет портал.
«В ближайшие три-четыре дня вы иногда будете видеть наши неожиданные решения. <...> В какой-то момент вы увидите решимость государства Сербия. Мы используем все, что в наших силах, чтобы восстановить мир и порядок в стране», – сказал он в обращении.
Вучич также выразил опасения, что в ближайшие дни, пока власти будут готовить «все необходимое для решения проблемы, они [протестующие] кого-нибудь убьют».
Протесты в Сербии связаны с отказом Вучича на ультиматум студентов о роспуске парламента. Протестующие еще 29 июня перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города.
14 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран – членов ЕС усиливают давление на правительство его страны, а также руководство Словакии и Сербии, добиваясь их смещения. Он обвинил их также в попытках дестабилизировать порядок в государствах. Вучич в тот же день сообщил, что более 60 граждан и 16 сотрудников полиции получили травмы за ночь в беспорядках у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) по всей стране.