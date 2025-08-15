МИД: Москва уверена в способности Белграда восстановить мир и стабильность

14 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран – членов ЕС усиливают давление на правительство его страны, а также руководство Словакии и Сербии, добиваясь их смещения. Он обвинил их также в попытках дестабилизировать порядок в государствах. Президент Сербии Александр Вучич в тот же день сообщил, что более 60 граждан и 16 сотрудников полиции получили травмы за ночь в беспорядках у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) по всей стране.