МИД: Москва уверена в способности Белграда восстановить мир и стабильность
Россия сохраняет уверенность в том, что Сербия справится с уличными беспорядками, целью которых стал подрыв внутреннего единства народа страны, заявил МИД РФ.
«Определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о «поиске справедливости и демократии» не гнушаются открытой агрессии, варварства и насилия. Хулиганы атакуют административные здания, отделения правящей партии», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. В МИДе отметили, что все эти действия находятся за гранью цивилизованного поведения.
Россия, указано в заявлении, неравнодушна к подобным событиям в дружественном государстве. В МИДе напомнили, что сербские власти предлагают меры для урегулирования разногласий, в том числе проведение досрочных выборов. При этом в стране идет переход к «насильственному сценарию».
14 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран – членов ЕС усиливают давление на правительство его страны, а также руководство Словакии и Сербии, добиваясь их смещения. Он обвинил их также в попытках дестабилизировать порядок в государствах. Президент Сербии Александр Вучич в тот же день сообщил, что более 60 граждан и 16 сотрудников полиции получили травмы за ночь в беспорядках у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) по всей стране.
Протесты связаны с отказом Вучича на ультиматум студентов о роспуске парламента. Протестующие еще 29 июня перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города.