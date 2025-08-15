Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД: Москва уверена в способности Белграда восстановить мир и стабильность

Ведомости

Россия сохраняет уверенность в том, что Сербия справится с уличными беспорядками, целью которых стал подрыв внутреннего единства народа страны, заявил МИД РФ.

«Определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о «поиске справедливости и демократии» не гнушаются открытой агрессии, варварства и насилия. Хулиганы атакуют административные здания, отделения правящей партии», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. В МИДе отметили, что все эти действия находятся за гранью цивилизованного поведения.

Россия, указано в заявлении, неравнодушна к подобным событиям в дружественном государстве. В МИДе напомнили, что сербские власти предлагают меры для урегулирования разногласий, в том числе проведение досрочных выборов. При этом в стране идет переход к «насильственному сценарию».

14 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран – членов ЕС усиливают давление на правительство его страны, а также руководство Словакии и Сербии, добиваясь их смещения. Он обвинил их также в попытках дестабилизировать порядок в государствах. Президент Сербии Александр Вучич в тот же день сообщил, что более 60 граждан и 16 сотрудников полиции получили травмы за ночь в беспорядках у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) по всей стране.

Протесты связаны с отказом Вучича на ультиматум студентов о роспуске парламента. Протестующие еще 29 июня перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных