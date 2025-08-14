Газета
Политика

Вучич: на протестах в Сербии пострадали более 70 человек

Ведомости

Свыше 60 граждан и 16 сотрудников полиции получили травмы ночью 14 августа в беспорядках у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщил президент страны Александр Вучич на брифинге в МВД.

«Насчитали 64 пострадавших в помещении СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде. В последний момент мы обеспечили, чтобы к ним приехала скорая помощь», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что среди пострадавших полицейских двое получили серьезные трампы.

Сербский президент добавил, что число полицейских будет увеличено для обеспечения порядка. По его словам, на территории всей Сербии было немного протестующих. В Белграде, где и получили наиболее тяжелые повреждения полицейские, и его пригороде на улицы вышли 3084 демонстранта. В Нови-Саде их оказалось 1695 человек.

28 июня в Сербии началась новая волна протестов из-за отказала Вучича выполнить ультиматум студентов, требующих роспуска парламента. Акции переросли в столкновения с силовиками. К вечеру 29 июня протестующие перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города. 

13 августа Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, поскольку, согласно действующему законодательству, больше не может баллотироваться на пост главы государства. Он подчеркнул, что гордится результатами своей работы.

