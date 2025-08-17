Путин обсудил с президентом Узбекистана свой визит на Аляску
Президент России Владимир Путин провел телефонном разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, стороны обсудили прошедший саммит РФ и США на Аляске, передает Telegram-канал Кремля.
Путин проинформировал президента республики о прошедшей 15 августа встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Мирзиёев, как отметили в Кремле, высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне и подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине. Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, говорится в сообщении.
В этот же день российский президент поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По мнению главы республики, переговоры на Аляске «содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме».