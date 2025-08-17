Газета
Главная / Политика /

Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины

Ведомости

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

«Теперь все зависит от Киева», – сказал он в эфире CNN.

Он также заявил, что 18 августа США будут обсуждать в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос территорий. Уиткофф добавил, что США намерены добиться «некоторой ясности по этому вопросу», и выразил надежду, что переговоры скоро завершатся мирной сделкой.

Reuters писало, что президент РФ Владимир Путин на саммите на Аляске предложил американскому лидеру Дональду Трампу заморозить большую часть линии фронта, если Киев выведет войска из ДНР. Кроме того, Трамп согласился с Путиным, что мирное соглашение нужно принять без предварительного прекращения огня. По данным агентства, президент Зеленский отверг идею сдачи территорий в Донбассе. Ожидается, что он обговорит свою позицию еще раз во время личной встречи с президентом США в Вашингтоне 18 августа.

Fox News писал со ссылкой на источник, что Трамп поддерживает предложение Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс и заморозила линии фронта в других местах в обмен на соглашение с Украиной. Сообщалось, что российский лидер, «по всей видимости, открыт для возможности выхода из тупика в Запорожье и Херсоне», а также заморозки линии фронта. 

