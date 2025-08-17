Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины

Reuters писало, что президент РФ Владимир Путин на саммите на Аляске предложил американскому лидеру Дональду Трампу заморозить большую часть линии фронта, если Киев выведет войска из ДНР. Кроме того, Трамп согласился с Путиным, что мирное соглашение нужно принять без предварительного прекращения огня. По данным агентства, президент Зеленский отверг идею сдачи территорий в Донбассе. Ожидается, что он обговорит свою позицию еще раз во время личной встречи с президентом США в Вашингтоне 18 августа.