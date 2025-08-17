Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1300 заключенных в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое освобождение 1300 заключенных в Белоруссии.
«Спасибо Белоруссии и ее влиятельному лидеру [Александру Лукашенко]. Надеюсь, что 1300 [заключенных] также скоро выйдут», – написал он в Truth Social.
15 августа Трамп заявил, что обсудил с Лукашенко освобождение 1300 заключенных.
Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт говорила, что Лукашенко заверил Трампа в продолжении работы по освобождению заключенных. «Наш президент в ответ сказал, что мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем», – сообщила Эйсмонт.
В июне белорусские власти освободили 16 заключенных. Тогда же, после встречи Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, стало известно об освобождении оппозиционера Сергея Тихановского, который был в заключении с 2020 г.