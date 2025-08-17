Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Это следует из данных Flightradar.
Вылет подтвердил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Самолет будет в США примерно через 6 часов.
Переговоры Трампа и Зеленского пройдут 18 августа. Это будет первая очная встреча лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они публично поссорились из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения конфликта России и Украины.
Также это станет первой встречей после саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске, прошедшего 15 августа. Американский лидер заявлял, что по итогам встречи сделки достичь не удалось, но переговоры были оценены положительно.